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Otobüs şoförü mesleği bırakmaya hazırlanırken kazada öldü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden otobüs şoförü 41 yaşındaki Hamdi Serdar Altaylı, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Otobüs şoförünün yakın bir zamanda otobüs şoförlüğünü bırakacağı ve ağabeyinin de yaklaşık 7 ay önce kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

Otobüs şoförü mesleği bırakmaya hazırlanırken kazada öldü

25 Aralık 2017 14:00

Dün sabah 04.30 sıralarında Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkinde meydana gelen kazada Sivas'tan Ankara'ya giden Hamdi Serdar Altaylı yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkıp devrildi. Yan yatarak yolda sürüklenen otobüsün şoförü Hamdi Serdar Altaylı hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden evli 2 çocuk babası Hamdi Serdar Altaylı'nın cenazesi Akdağmadeni'ndeki işlemlerinin ardından memleketi Sivas'a gönderildi. Akdeğirmen Mahallesi'ndeki Akmescid Camii'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altaylı'nın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Otobüs şoförü Altaylı'nın gazete dağıtıcısı olarak çalıştığı sırada işinden memnun olmadığı için otobüs şoförü olarak çalışmaya başladığı ve kısa süre içerisinde de otobüs şoförlüğünü bırakmaya hazırlandığı öğrenildi. Altaylı'nın 45 yaşındaki ağabeyi Gökhan Altaylı'nın da yaklaşık 7 ay önce kalp krizinden öldüğü belirtildi.
Cenazeye Altaylı'nın ailesi, yakınları ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut katıldı. 

Onur Erden

Etiketler: kaza, otobüs şoförü

 

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