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Otobüs şoförü tartıştığı genci çekiçle dövdü

Bursa'da BURULAŞ'a ait otobüsün şoförü tartıştığı genci çekiçle dövdü.

Otobüs şoförü tartıştığı genci çekiçle dövdü

30 Nisan 2017 10:38
Otobüs şoförü tartıştığı genci çekiçle dövdü - Tıkla İzle

İddiaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 95 numaralı Ataevler - Terminal güzergâhı otobüsünün sürücüsü Rasim G., yol verme meselesinden tartıştığı 27 yaşındaki Soner G.'yi çekiçle dövdü. Olay Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Soner G., Bursa'ya gelen misafirini almak için kendi aracıyla terminale giderken sağ şeritten gelen 95 numaralı Büyükşehir Belediyesi otobüsü mesafe olmamasına rağmen önüne girmek istedi. Bu yüzden tartışma çıktı. Otobüs sürücüsü Rasim G., araçtan aldığı acil yardım çekiciyle Soner G.'nin başına vurdu. Daha sonra tekrar çekici sallayan sürücü, bu sefer omzundan vurarak genci yere düşürdü. Yere düşen Soner G.'nin üzerine çıkan otobüs sürücüsünü yolcular uzaklaştırmaya çalıştı. Omzunun kırıldığını hisseden Soner G., polis ekiplerini arayarak yardım istedi. 

Polis gelene kadar, BURULAŞ'a ait yaka kartlarıyla olay yerine gelen diğer sürücüler, Soner G.'yi tehdit ederek, oradan gitmesini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Rasim G.'yi gözaltına aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Soner G.'nin kafasında ve omzunda darbe olduğu, köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Darp raporu alan Soner G,, otobüs sürücüsü hakkında suç duyurunda bulunacağını söyledi.  

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: otobüs şoförü


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