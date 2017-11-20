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Otobüs şoförü vatandaşlara bıçak çekti

Taksim-Basın Sitesi hattında çalışan bir otobüs şoförü, İncirli'de durakta bekleyen yolcularla tartışınca bıçak çekti. Yolculara bıçak savurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıyan şoför, görevden men edildi.

Otobüs şoförü vatandaşlara bıçak çekti

20 Kasım 2017 14:39
Otobüs şoförü vatandaşlara bıçak çekti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Otobüs AŞ'de görev yapan Taksim-Basın Sitesi hattında çalışan bir otobüste görevli şoför, bugün sabah saatlerinde İncirli'de bir hastanenin önünde durakta bekleyen yolcularla tartıştı. Tartışma sonrası iddiaya göre vatandaşların saldırısına uğrayan otobüs şoförü, çıkan arbedede yolculara bıçak çekti.

Otobüse gelen polis, şoförü etkisiz hale getirdi. Şoförün yolculara bıçak savurduğu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. 

Öte yandan, sosyal medyada hızla yayılan olay izleyenlerin tepkisini çekti. Olay sonrası polis ekipleri şoför ve yolcuların ifadelerini aldı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamayla otobüs şoförünün görevden men edilip, sertifikasına el konulduğunu ve gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. 

Etiketler: şoför, yolcu

 

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