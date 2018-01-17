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Otobüs şoförü yolda bulduğu 5 bin 600 lirayı sahibine teslim etti

Konya’da belediye otobüs şoförü işe gittiği esnada yolda bulduğu 5 bin 600 lirayı zabıta ekipleriyle beraber sahibine teslim etti.

Otobüs şoförü yolda bulduğu 5 bin 600 lirayı sahibine teslim etti

17 Ocak 2018 10:26

Edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesinde görevli belediye otobüs şoförü İsmail Ertürk, eski garajda bulunan hareket merkezine gitmek için yola çıktı. İsmail Ertürk, yolda yürüdüğü sırada 5 bin 600 lira bulunca durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, paranın sahibi Fahrettin Selek’e ulaştı. Parasının bulunduğu haberini alan Fahrettin Selek, zabıta ekiplerinin yanına geldi. Burada zabıta ekiplerinin eşliğinde otobüs şoförü İsmail Ertürk bulduğu 5 bin 600 lirayı paranın sahibi Fahrettin Selek’e teslim etti. 

Mustafa Yaşar Beşer

 

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