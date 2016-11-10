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Otobüs şoförüne 'akbil' dayağı kamerada

İstanbul Fatih'te otobüse binen kalabalık gruptan bazıları akbil kartını okutmayınca şoförle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma otobüs şoförüne saldırıya dönüştü. Hareket halindeki otobüsün şoförüne atılan dayak, saniye saniye kameralara yansıdı.

Otobüs şoförüne akbil dayağı kamerada

10 Kasım 2016 13:35
Otobüs şoförüne 'akbil' dayağı kamerada - Tıkla İzle

Otobüs şoförlerine şiddet gün geçtikçe artarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İstanbul Fatih'teki olay geçtiğimiz aylarda Çapa otobüs duraklarında İstanbul Halk Ulaşım A.Ş bünyesinde çalışan özel halk otobüsünde yaşandı. Otobüse binen bir grup vatandaştan bazıları kartlarını okutmadı. Bunun üzerine otobüs şoförü de vatandaşları uyararak kartları basmasını istedi. Ancak vatandaşlar kartları basmamakta ısrar edince şoförle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bazı vatandaşlar hareket etmeye çalışan otobüsün şoförüne saldırdı. Şoför güçlükle aracını durdurdu ancak saldırganlar vurmaya devam etti. İçlerinde bulunan bir saldırgan da otobüsün kontak anahtarını alarak şoförün kaçmasını engellemeye çalıştı.

Otobüs şoförüne dayak, kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüse binen grup ile otobüs şoförü konuşmaya başlıyor. Şoför kartların eksik basıldığını söylüyor. Araç daha sonra hareket etmeye başladığı sırada saldırganlar şoföre vurmaya başlıyor. Şoför güçlükle aracı durduruyor ama saldırganlar vurmaya devam ediyor. Saldırgan grubun içerisinden bir kişinin anahtarı aldığı da görüntülere yansıyor.

Volkan Kayalar
 

Etiketler: dayak, Otobüs şoför


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