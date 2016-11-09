Şoföre öldüresiye dayak ise otobüsteki güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Olay, İstanbul Halk Ulaşım A.Ş bünyesinde bulunan özel halk otobüsünde meydana geldi.İddiaya göre otobüs şoförü ile bir yolcu arasında yolcunun durak harici inmek istemesiyle tartışma yaşandı. Otobüsten inen yolcu daha sonra yanına beş arkadaşını da alarak otobüsün bulunduğu son durağa sopalarla geldi. Otobüsün içine giren saldırganlar şoförü sopalarla öldüresiye dövdü. Otobüsün içinde bulunan diğer bir otobüsün şoförü saldırganları güçlükle sakinleştirdi.Aldığı darbelerle kanlar içinde yerde kalan talihsiz şoför hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise otobüste bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde saldırganlar sopalarla otobüsün yanına geliyor. İlk olarak otobüs şoförünü aşağıya çağıran saldırganlar şoförün inmemesi üzerine otobüsün içine giriyor. Bir anda talihsiz şoföre acımasızca sopalarla vuran saldırganlar daha sonra orada bulunan diğer şoförlerin araya girmesiyle otobüsten inerek olay yerinden kaçıyor. Kanlar içerinde yerde kalan şoför ise telefonla yardım istiyor. Vatandaşların istedikleri olmayınca şoförlere saldırdığını belirten İstanbul Halk Ulaşım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi A.Gaffar Güder “Son zamanlarda şiddet fazlasıyla arttı. İnsanların psikolojisi bozuldu herhalde kızan bizim şoförlerimize saldırıyor. Ne gerekçeyle olursa olsun şoföre direksiyon başında saldırmak suçtur. Bununla ilgili emniyetin ve yetkililerin önlemler alması gerekiyor biz bunun önüne geçemiyoruz. Zaten İstanbul trafiğinde şoförümüzün psikolojisi bozuluyor insanlar da durak harici inmek istiyor genelde ya da şoför yolcunun istediğini yapmadığı zaman bir bahaneyle şoföre saldırıyorlar. Geçenlerde Sultanbeyli’nde bir yol verme davasından adam resmen ölüme teşebbüs etti. Mermiler şoförün burnunu sıyırarak geçti bu da şoförlerinin can güvenliğinin olmadığını gösteriyor” dedi.