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Otobüs şoförüne tekmeli saldırı

Sancaktepe'de bir yolcu, durak harici otobüse binmesine izin vermeyen şoföre tekmeyle saldırdı. Yolcunun tekme girişiminden kıl payı kurtulan sürücünün, otobüsün kapısını kapatarak duraktan uzaklaşmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Otobüs şoförüne tekmeli saldırı

03 Mayıs 2017 09:48
Otobüs şoförüne tekmeli saldırı - Tıkla İzle

Olay, Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bir özel halk otobüsünün durağa yanaştığı sırada meydana geldi. İddiaya göre, saldırgan şahıs özel halk otobüsü durağa yanaşmadan önce otobüsü durdurup binmek istedi. Otobüs şoförü durmayarak durağa doğru ilerlemeye devam etti. Şoförün duraktan önce durmamasına sinirlenen şahıs, otobüsün ön kapısına gelerek şoföre tekme atmaya çalıştı. Saldırgan şahıs, “Hani demin erkektin. Gel burada konuş” diye bağırdığı sırada araç hareket etmek istedi. Bu sırada şoföre saldırmaya devam eden şahsı, arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken otobüs şoförü kapıları kapattı. Şoför duraktan uzaklaşmak için uğraşırken gözü dönen saldırgan yolcu, otobüsün camlarını yumrukladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan şahıs otobüsü duraktan önce durdurmaya çalışıyor. Otobüs şoförü durağa doğru ilerlemeye devam ediyor. Otobüs şoförü yolcuları indirmek üzere durağa yanaşıyor. O sırada otobüsün ön kapısına gelen bir şahıs “Hani demin erkektin. Gel burada konuş” diyerek şoföre bağırıyor. Yolcular otobüsten inmeye çalışırken saldırgan şahıs, şoföre tekme atıyor. Saldırganın yanındaki arkadaşları olayı ayırmaya çalışıyor. Bu sırada otobüs şoförü otobüsün kapılarını kapatarak hareket ettiriyor. Gözü dönen saldırgan hareket eden otobüsün camlarını yumrukluyor. 

Murat Horoz - Caner Sönmez

Etiketler: otobüs şoförü, Sancaktepe, tekme


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