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Otobüs su kanalına devrildi: 8 ölü, 28 yaralı

Otobüs su kanalına devrildi: 8 ölü, 28 yaralı
Otobüs su kanalına devrildi: 8 ölü, 28 yaralı

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrilmesi sonucu 28 kişi yaralanırken ilk belirlemelere göre 8 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar- Antalya Karayolu'nda yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi öldü 28 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar-Antalya Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebepten kontrolden çıkarak refüjde bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. 

Kaza sonrası su kanalına düşen otobüs vinç yardımıyla kanaldan çıkartılırken. Olay yerine gelen nöbetçi savcı tarafından tahkikat yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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