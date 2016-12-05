Bursa’da yaşayan evsizler kış aylarının gelmesiyle beraber başını sokacak sıcak bir yer aramaya başladı. Çeşitli sebeplerle evlerinden olmuş, sokakta kalmış insanlar havaların soğumasıyla beraber terminal, hastane ve metruk binalara yerleşti.

Yaz aylarında sokaklarda, parklarda hayata tutunmaya çalışan evsizler için ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çatığı barınma evi kış sezonuyla birlikte kapılarını açtı.

Fakat alkol kullandıkları için barınma evine giremeyen evsizler ise sokaklarda insanların yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Bu evsizlerin en sık kullandıkları yerlerin başında ise Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali ve devlet hastaneleri geliyor.

6 ay içinde iki kardeşini de kaybederek bunalıma giren Selçuk T. ise alkol batağına saplanarak her şeyini kaybedip sokaklara düşenlerden sadece birisi. Selçuk T. barınma evinden kalmak istemediğini, oraya gittiğinde kapıların yüzüne kapandığını söyleyerek, alkol tedavisi olmak istediğini belirtti.

20 yıldır her kışı terminalde atlatmaya çalışan evsiz Ali Kazan ise işlediği bir suç yüzünden ailesi tarafından dışlandığını ve bu yüzden sokaklarda yaşadığını belirterek; "Ailem beni sildi, sokaklarda yaşıyorum yıllardır. Terminalde, hastane köşelerinde kışı geçirmeye çalışıyorum, insanların verdikleri ekmeklerle hayata tutunmaya çalışıyorum" dedi.