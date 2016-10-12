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Otobüs terminalinde 25 kilo esrar ele geçirildi

Bursa’da polisin düzenlediği operasyonda 25 kilo 740 gram esrar ve 50 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Otobüs terminalinde 25 kilo esrar ele geçirildi

12 Ekim 2016 19:15

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’ya V.K. ve O.E. isimli şahısların Güneydoğu’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirecekleri ihbarını aldı. 9 Ekim Pazar günü şehirlerarası otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda V.K. ve O.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 25 kilo 740 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan sorgularının ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Merkez Osmangazi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda ise U.A., E.C.Ö., S.G., Ö.T., S.G. ve S.A isimli şahıslar 50 gramlık sentetik kannobinoid ile yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: esrar


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