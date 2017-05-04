Otobüse binen kadın, şoförü bıçakladı

Olay, Çorlu’da Kumyol Caddesi belediye binası arkasında yer alan otobüs durağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye bünyesinde yer alan ve Çorlu şehir merkezinde toplu taşıma hizmeti veren TEKPARK Ulaşım A.Ş.’nin 9 numaralı hattında sefer yapan 59 ZC 475 plakalı otobüse, durağa yanaştığı sırada M.A. isimli kadın bindi. Yolcuların arasında sıra bekleyen kadın, şoförün yanına geldiğinde bıçağı bir anda şoföre sapladı. Şoför ve kadın arasında yaşanan boğuşma sırasında diğer yolcular da araya girdi.

Olay yerinin 50 metre kadar uzağında bulunan polis merkezindeki polislerden yardım isteyen otobüs şoförü olay yerine çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri M.A. adlı kadını ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüse binen yolcuların arasında sıra bekleyen kadın, şoförün yanına geldiğinde sağ elinde tuttuğu bıçağı bir anda şoföre saplıyor. Şoför ve kadın arasında yaşanan boğuşma ve diğer yolcuların araya girmesi ise güvenlik kameralarına anbean yansıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Serdar Şahin

