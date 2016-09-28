Kayseri-Develi karayolu Erciyes Kayak Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (69) yönetimindeki 38 SV 354 plakalı otomobil, 38 GZ 275 plakalı otobüsle çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü E.Y., olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan U.O. (69), Y.Y. (78), A.Y. (71) ve G.T. (79) ise sevk edilen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden E.Y.’nin cenazesi hurdaya dönen otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. E.Y.’nin cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde olası bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut

