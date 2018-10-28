Otobüsleri temizlerken kemençe çalıp şarkı söylüyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Park A.Ş.'ye bağlı halk otobüslerinin İzmit'te bulunan bakım ve onarım atölyesinde çalışan işçiler araçlarının bakımlarının tamamlanması ve vaktinde sefere çıkabilmesi için her gün 13 saat mesai yapıyor. Bakım ve onarım atölyesinin kaporta onarım bölümünde çalışan 15 işçi de her gün gelen yüzlerce aracın bakım ve onarımını yapıyor. 13 saatlik mesailerinde araçların bakımlarının vaktinde tamamlanıp sefere yetişesi için yoğun bir tempoyla çalışan işçiler, yoğun bir stres yaşıyor. Yaşadıkları stresin kendilerine yorgunluk kattığını söyleyen işçiler, bu yorgunluğu kemençe çalıp şarkı söyleyerek atıyor. Yaşadıkları stresi kendi buldukları yöntemle gidermeye çalışan işçilerin boş vakitlerinde yaptıkları aktiviteleri renkli görüntülere sahne oluyor.

“Yoğun tempoda olduğumuz zaman kemençe çalarım onlar için”

Arkadaşlarını eğlendirmek için boş mesailerinde sürekli onlar için kemençe çaldığını belirten çalışanlardan Mahmut Çakmak, “Arkadaşlarla stres atmak için böyle çalışırken, yoğun tempoda olduğumuz zaman kemençe çalarım onlar için. Öyle geçiriyoruz stresimizi. Gündelik araçların bakımıyla ilgileniyoruz burada. Bu nedenle arkadaşlarımız, ‘Arada sırada kemençeyi getir, neşelendir bizi' diyorlar. Ben de müsait olduğum zaman getiriyorum kemençeyi ve öyle bir ortam oluşturduk. Bizim işimiz hep stres, sıkıntıyla ilerliyor. Araçları güzel bir şekilde yapıp Kocaeli halkına. Hizmet verebilmek için mücadele ediyoruz. İşin stresini bildiğim için bu şekilde eğlenelim dedik arkadaşlarla. Stres atıyoruz böyle, yapacak bir şey yok” dedi.

“Arkadaşların morali düzelmiş oluyor, bu da bize yetiyor”

Gündelik işlerin yetişebilmesi için yoğun tempoda çalıştıklarını ve bu sebepten dolayı stresli bir iş ortamlarının olduğunu ifade eden usta başı Kamil Beyazıt, “Araçlarımız sürekli hareket altında olduğu için parodiydik bakım ve bir kısım arızalar yaşanıyor. Biz de yoğun bir tempoyla u işi sürdürmeye çalışıyoruz. Araçların kaporta aksanın elden geçirilmesi amacıyla bir ekip kurduk, 15 ekipten oluşuyor. Tek bir ekipten oluşuyoruz. Tek bir vardiya halinde sabah saat 09.00 ile gece 23.00 arasında çalışıyoruz. Ekipte doğal olarak bir yorulma oluyor. Ekip çünkü sabah saat 08.00'de geliyor, gece 23.00'a kadar sadece yemek molası veriliyor. Seri bir çalışma var, bir taraftan işletmede işlerin aksamaması lazım. İşte araçların seferlere yetişmesi lazım. Bundan dolayı bir yorulma meydana geldi. Ben de arkadaşlarda bunu hissettim. Mahmut ağabeyimiz de burada akşam organizasyonlarını yapıyor. Araçların yakıtları ve temizlikleri ile ilgileniyor. Mesaisine başlamadan önce kendisinden böyle bir ricada bulundum. Moral olsun diye bizim için kemençe çaldı. Çok da iyi oldu. İşi aksatmadan belirli periyotlarda bu devam edebilir. Arkadaşların morali düzelmiş oluyor, bu da bize yetiyor” diye konuştu.

Murat Kanber

