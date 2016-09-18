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Otobüste darp edilen hemşire: 'Benim bayramım bugün'

Kurban bayramının birinci günü bindiği belediye otobüsünde darp edilen Ayşegül Terzi isimli hemşire işlemlerinin ardından ailesi ile birlikte emniyetten ayrıldı.

Otobüste darp edilen hemşire: Benim bayramım bugün

18 Eylül 2016 07:42
Otobüste darp edilen hemşire: 'Benim bayramım bugün' - Tıkla İzle

Ayşegül Terzi’nin Alemdağ Polis merkezine yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının eşgali tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen zanlı A.Ç(35) Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlının yakınları, şüpheli A.Ç.’nin şizofreni hastası oluğunu ifade ederken, polisin olayla ilgili araştırması kapsamında darp edilen Ayşegül Terzi ve görgü tanığı Mahir Kır zanlıyı teşhis etmek amacıyla emniyet müdürlüğüne gelerek soruşturmaya katkıda bulundular.

Emniyet çıkışı açıklama yapan Ayşegül Terzi “Çok mutluyum. Yakalandı. Adalet yerini bulur umarım. O gün bayramı yaşatmadı bana. Benim için bayram bugün.” dedi.

Olayın görgü tanığı Mahir Kır ise yaptığı açıklamada; “Bize sadece kapalı bir alandan zanlıyı gösterdiler biz de teşhis ettik. Ben zaten görmüştüm yüzünü.” ifadelerini kullandı.

Murat Solak

Etiketler: Ayşegül Terzi


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