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Otobüste doğum yapan Suriyeli kadına yardım eli

Otobüste doğum yaparak Türkiye'nin gündemine gelen Suriyeli Emine El Ali isimli kadına Küçükçekmece Belediyesi yardım eli uzattı. Suriyeli aileyi ziyaret eden belediye yetkilileri, aileye erzak ve giyecek yardımı yaptı. Suriyeli kadın, kendisine yardım eden otobüs şoförü ve yolculara teşekkür etti.

Otobüste doğum yapan Suriyeli kadına yardım eli

31 Ekim 2016 15:02
Otobüste doğum yapan Suriyeli kadına yardım eli - Tıkla İzle

Otobüste doğum yapan Suriyeli Emine El Ali'ye Küçükçekmece Belediyesi yardım eli uzattı. Suriyeli Emine El Ali'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul Halk Ulaşım A.Ş bünyesindeki özel halk otobüsünde doğum sancıları başlamıştı. Otobüs şoförünün tüm çabalarına rağmen hastaneye zamanında yetişemeyen El Ali, otobüste doğum yapmak zorunda kalmıştı. Kameralara yansıyan o anların medyada gündeme gelmesinin ardından Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri Suriyeli aileyi evinde ziyaret etti. Yetkililer otobüste doğan küçük Beraa için beşik, giyecek ve çeşitli yardım malzemeleri getirdi. Ayrıca, ailenin 1 buçuk yaşındaki kızı Şehid ve aile içinde erzak, giyecek gibi yardım malzemeleri getiren yetkililer, El Ali ile konuşarak sorunlarını dinledi.
Emine El Ali, eşinin Suriye'de öğretmenlik yaptığını fakat burada garson olduğunu belirterek, eşinin garsonluktan kazandığı parayla geçindiklerini söyledi. Otobüste dünyaya getirdiği oğlunun adını Beraa koyan El Ali, otobüs şoförü ve vatandaşlara yardımlarından dolayı teşekkür etti.

“Otobüste şoför ve halk çok yardım etti”
Yaşananları anlatan Suriyeli Emine El Ali, “Kimliğim olmadığı için hamileyken doktora gidemedim. Sonra otobüste Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne gittim ama otobüste doğum yaptım. Halk yardım etti. Sonra ambulans geldi. Hastaneye gittim. Otobüste şoförü ve halk çok yardım etti. 22 yaşımdayım. 1 kız, 1 erkek 2 çocuğum var. Eşim Suriye'de öğretmendi burada lokantada garsonluk yapıyor. Burada hayat zor. Evde 7 kişi kalıyoruz. 3 tane de arkadaşımız var ama sadece kocam çalışıyor” diye konuştu.
 

Etiketler: otobüste doğum


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