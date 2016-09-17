Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Otobüste hemşireyi darp eden şahıs yakalandı

Otobüste hemşireyi darp eden şahıs yakalandı

Çekmeköy’de belediye otobüsünde bir hemşireyi darp eden şahıs yakalandı. Yakınları, zanlının şizofren olduğunu söyledi.

Otobüste hemşireyi darp eden şahıs yakalandı

17 Eylül 2016 22:40

Belediye otobüsünde bir hemşireyi darp ettiği ileri sürülen sahış, “Her şeyin izahı var. Pişman olacak bir durum yok, saldırı yok” dedi.

Kurban Bayramı’nın birinci günü bindiği belediye otobüsünde Ayşegül Terzi isimli hemşirenin darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında akşam saatlerinde bir kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 35 yaşındaki zanlı A.Ç., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Basın mensuplarının “Saldırıyı siz mi gerçekleştirdiniz, pişman mısınız?” şeklindeki soruları üzerine A.Ç. “Her şeyin izahı var. Pişman olacak bir durum yok, saldırı yok” dedi.

Zanlının getirilmesinden hemen önce saldırıya uğrayan hemşire Ayşegül Terzi de Asayiş Şube Müdürlüğü’ne geldi. Hemşirenin zanlının teşhisi ve ifadesinin alınması için emniyete çağrıldığı öğrenildi.

Etiketler: hemşire, otobüs


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!