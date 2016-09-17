Belediye otobüsünde bir hemşireyi darp ettiği ileri sürülen sahış, “Her şeyin izahı var. Pişman olacak bir durum yok, saldırı yok” dedi.

Kurban Bayramı’nın birinci günü bindiği belediye otobüsünde Ayşegül Terzi isimli hemşirenin darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında akşam saatlerinde bir kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 35 yaşındaki zanlı A.Ç., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Basın mensuplarının “Saldırıyı siz mi gerçekleştirdiniz, pişman mısınız?” şeklindeki soruları üzerine A.Ç. “Her şeyin izahı var. Pişman olacak bir durum yok, saldırı yok” dedi.

Zanlının getirilmesinden hemen önce saldırıya uğrayan hemşire Ayşegül Terzi de Asayiş Şube Müdürlüğü’ne geldi. Hemşirenin zanlının teşhisi ve ifadesinin alınması için emniyete çağrıldığı öğrenildi.