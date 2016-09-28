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Otobüste ilginç olay!

Samsun'da bir yolcu otobüsünde kadın yolcunun cep telefonunu şarja takmak için alıp geri vermeyen muavin, tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüste ilginç olay!

28 Eylül 2016 15:19

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan Ö.M. adlı kadın, cep telefonunu şarja takması için muavin A.Y.'ye (25) verdi. İddiaya göre, muavin şarja takmak için aldığı cep telefonunu geri vermedi. Genç kadının defalarca telefonunu istemesine rağmen muavin vermeyince, otobüs Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiğinde polise şikayette bulundu. Muavin A.Y., "hırsızlık" suçundan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan A.Y., Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcıya ifade veren A.Y., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme muavin A.Y.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.


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