Otobüste kalp krizi geçiren kadın hastaneye yetiştirildi

Aynı güzergahta görev yapan diğer otobüsün daha önce ambulans kullanan şoförü de acil bir durum olduğunu anlayıp otobüsün arkasından hastane bahçesine girerek kadına müdahale etti. Yaşanan telaş ve müdahale, otobüsün güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Manavgat ilçesinde Yayla ve Kavaklı Mahalleleri arasındaki hatta çalışan 07 J 2141 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait denetimli halk otobüsü şoförü Muhammet İnal geçtiğimiz pazartesi günü otobüste yolcu olarak bulunan bir kadının oturduğu koltuktan bir anda yere düştüğünü gördü. Düşerken başını da çarpan kadını gören yolcular panik halinde yardım etmeye çalışırken devreye otobüs şoförü Muhammet İnal girdi. Yolculardan hastanın çevresini açmasını isteyen şoför, otobüsün bütün kapılarını kapatıp dörtlü flaşörleri açarak korna eşliğinde hızla hastanenin yolunu tuttu.

Yaklaşık 4 kilometre hiçbir durakta yolcu alp indirmeyen otobüs şoförü, telefonla önceden bilgi verdiği Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine geldi. Burada acil servis müdahalesi beklenirken, hastane bahçesine giren otobüsü gören bir başka otobüs şoförü Mustafa Güngör de, yolunu değiştirerek hastaneye girdi. Daha önce ambulanslarda görev yapan ve ilk yardım bilgisi bulunan Mustafa Güngör, önce kadının boğazına kaçan dilini çıkartıp nefes almasını sağladı ardandın da hastayı otobüse giren acil servis ekiplerine teslim etti.

Kadının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

"Nefes alamadığını, morarmaya başladığını fark ettim"

Otobüs şoförü Muhammet İnal, Yayla Mahallesi'nde Bayır Mezarlığı önünde otobüse binen bir kadının Köprübaşı durağına yaklaştığı sırada önündeki güvenlik kamerası ekranından aniden yere yığıldığını gördüğünü belirterek "Gidip baktığımda nefes alamadığını, morarmaya başladığını fark ettim. Hemen 112’yi aradım. Durumun kötüye gittiğini görünce dörtlü flaşörleri yakıp kornaya basarak doğrudan Manavgat Devlet Hastanesine yöneldim. Acil Servisin önüne geldiğimde doktorların meşgul olduğu bir süre beklemem gerektiğini söylediler. Bu sırada benim arkamdan acil servise gelen Mustafa Güngör isimli halk otobüsü şoförü arkadaşım kadının durumunu görünce hemen elini ağzına soktu ve kadının boğazına kaçan dilini çıkardı. Kadın yeniden nefes almaya başladı bir süre sonrada kendine geldi. Kadını sağlık ekibine teslim edip ayrıldık" dedi.

Kadına müdahalede bulunan Mustafa Güngör ise "Doğu Garajından Manavgat Devlet Hastanesi istikametine giderken başka hatta çalışan 2141 plakalı otobüs kornaya basarak beni sollayınca bir şeyler olduğunu düşünerek hemen arkasından hızla hastaneye geldim. Yanına gittiğimde kadının nefes almadan yattığını gördüm. Daha önce ambulans şoförlüğü yaptığım için biraz olsun ilk yardım bilgim vardı. Kadının dilinin boğazına kaçtığını anladım ve elimle dilini boğazından çıkararak nefes almasını sağladım" dedi.

"Ödüllendireceğiz"

Manavgat Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Ali Çenesiz, her iki şoförü de ödüllendireceklerini söyledi.

Olayın ardından açıklama yapan Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, her iki şoförü de canı gönülden kutladığını belirterek "Şoförler Odası olarak arkadaşlarımızı Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllendireceğiz. Bu olay ilk yardım bilgisinin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Şoförler Odası olarak Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile görüşmek suretiyle başta toplu taşıma aracı kullanan üyelerimiz olmak üzere tüm üyelerimize yönelik ilk yardım eğitimi düzenleyeceğiz. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte bu ve benzeri olaylar daha fazla yaşanacaktır. Şoför kardeşimiz otobüsünde böyle bir olay yaşanınca en azından ilk yardımda bulunabilmeli" şeklinde konuştu.

Arif Kaplan

