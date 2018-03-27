Diğer
Kategoriler

Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

Gaziantep’te özel halk otobüsünde bir yolcu kalp krizi geçirdi. Aniden yere yığılan yolcu, kafasını yere çarpınca kanlar içerisinde kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şoför, güzergahtan çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi

27 Mart 2018 17:57
Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nden GATEM güzergahında sefer yapan özel bir halk otobüsüne binen 45 yaşındaki Beyhan Şahan, otobüsün en arkadaki tekli koltuğa oturdu. Bir süre sonra aniden yere yığılan Beyhan Şahan, kafasını aracın zeminine çarptı. Kanlar içerisinde kalan Şahan'a otobüsteki diğer yolcular yardım etti. 

Yüzünün kanlar içerisinde kaldığını ve yolcunun hareketsiz yattığını öğrenen otobüs sürücüsü Ayhan Dalgın, dörtlülerini yakarak güzergahından dışarı çıktı. Klakson çalarak Ersin Arslan Devlet hastanesi istikametine ilerleyen sürücü, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Dalgın ve yolcular, hastanedeki sağlık görevlilerinden yardım istedi. Getirilen sedyeyle otobüsten alınan Şahan'a ilk müdahale hastanenin acil servis bölümünde yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şahan'ın sağlık durumu, yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı 

Halk otobüsünde yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda, şoför ve yolcuların yaralı Şahan'ı hastaneye yetiştirmek için yoğun mücadele verdikleri görüldü. Görüntülerde sürücü ve yolcuların, yoldan çekilmeyen araç sürücülerine seslenerek ve el kol hareketi yaparak, yol istemesi de yer aldı.
Öte yandan kalp krizi geçiren Şahan’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi  

Etiketler: kalp krizi, otobüs

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç