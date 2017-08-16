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Otobüste saniye saniye yankesicilik

Bursa'da, otobüste yanına oturan Suriyeli muhacirin parasını çalan zanlı yakalandı. Yankesicilik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüste saniye saniye yankesicilik

16 Ağustos 2017 17:10
Otobüste saniye saniye yankesicilik - Tıkla İzle

Olay, otobüs terminalinden il merkezine giden halk otobüsünde meydana geldi. Evine dönmek isteyen 49 yaşındaki Suriye asıllı J.H'nin yanına oturan şahıs, sığınmacının cebindeki parayı fark etti. Başaran Mahallesi civarına gelindiğinde, M.K, cebini yokladığı J.H'nin 4 bin 500 lirasını aldı. İlk durakta inerek otobüsten uzaklaşan M.K. izini kaybettirdi.

Otobüsün içindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, M.K'yi Başaran'daki evinin yakınlarında gözaltına aldı. Daha önce hırsızlık suçundan sabıkası bulunan M.K, ifadesininin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 


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