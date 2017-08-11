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Otobüsteki 157 mülteci aç ve susuz kaldı

TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında sürücüler bir otobüste kalabalık bir grup olduğu ihbarını yaptı. Otoban polisleri otobüsü durdurdu. Otobüsten 3’ü kadın 3’ü çocuk 157 mülteci çıktı. 3 gündür yemek yemeyen ve su içmeyen mültecilerden 3’ü otobüsten inerken baygınlık geçirdi.

Otobüsteki 157 mülteci aç ve susuz kaldı

11 Ağustos 2017 22:40
Otobüsteki 157 mülteci aç ve susuz kaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Gümüşova rampaları mevkiinde bir sürücü Hakan Kurtman idaresindeki 01 Z 1002 plakalı otobüste çok sayıda insanın bulunduğu ihbarını yaptı. Bunun üzerine Gölyaka TEM Otoyolu gişelerinde uygulama yapan otoban polisleri otobüsü durdurarak kontrol yaptı. Otobüste kaçak yollardan Türkiye’ye giren ve Ağrı’dan alınarak İstanbul’a götürülen çok sayıda mülteci olduğunu gördüler.

Daha sonra Bayraktar Karakol Komutanlığı’na haber veren polis ekipleri mültecileri jandarma ekiplerine teslim etti. Otobüsle jandarma karakoluna getirilen mülteciler otobüsten indirildiler. Yapılan sayımlarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 3’ü çocuk 3’ü kadın 157 mülteci olduğu görüldü.

Mültecilerden 3’a 3 gündür susuz ve aç oldukları için sıcak havanın da etkisi ile otobüsten inerken bayıldılar. Bayılan mültecilere ilk olarak jandarma ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri bayılan mültecilere su ve yemek verdiler.

Jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen mültecilerin sınır dışı edilmeleri için işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ali Osman Çatana


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