Otobüsteki torbacı, İzmit'teki molada kusunca yakayı ele verdi

Olay gece saatlerince İzmit Şehirler arası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Konya’ya gitmek için otobüse binen uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.A. (24) adlı şahıs, taşıdığı haplardan alınca otobüste kusmaya başladı. İzmit Otogarında verilen molada kusarak otobüsten inen şahısın hareketlerinden şüphelenen otogar polisi, S.A.’nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden uyuşturucu hap olduğu tespit edildi.

Daha sonra olay yerine gelen İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri de şahsın otobüsteki bavulunda arama yaptı. Yapılan aramalarda ise 221 adet exstazy hap, 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin dikkati ile yakalanarak gözaltına alınan S.A., hastane kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz