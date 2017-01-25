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Otobüsteki yolcuda dinamit lokumu, fünye ve gaz maskeleri ele geçirildi

Zonguldak'ta bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri seyir halindeki bir otobüsü durdurdu. Şüpheli bir yolcuyu gözaltına alan ekipler çok sayıda dinamit lokumu, fünye ve gaz maskesi ele geçirdi.

Otobüsteki yolcuda dinamit lokumu, fünye ve gaz maskeleri ele geçirildi

25 Ocak 2017 08:50

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, dün gece 23.00 sıralarında Bartın-Kütahya-Eskişehir istikametine giden bir yolcu otobüsünü Devrek ilçesi çıkışında durdurdu. Yapılan incelemelerde otobüste yolculuk yapan C.A.'nın çantasında 95 adet dinamit lokumu, bol miktarda fünye, bir adet gaz maskesi, 8 adet gaz maskesine ait filtre ele geçirildi. Ekipler bir sırt çantası içerisinde ele geçirilen malzemelere el koydu. C.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Fikri Erdem

Etiketler: Devrek, jandarma, Zonguldak


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