Otobüsten indi taksiye çarptı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 09.25 sıralarında Şişli Pangaltı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere evinden çıkan Nuran Dondoğlu, belediye otobüsüne bindi. Bir süre sonra cadde üzerindeki durakta inen kadın, otobüsün önünden geçerek yolun karşısına geçmek istedi. Çevresine dikkat etmeden hızlı adımlarla yürüyen kadın, otobüsü geçerek ilerleyen Yavuz Akyol yönetimindeki 34 TFT 40 plakalı ticari taksiye çarptı. Taksi sürücüsü kadını son anda fark ederek soldaki kaldırıma çıkarak durdu. Ancak yaya kadın, taksinin sol tarafından çarparak yere savruldu. Çarpma sonucu başını yere vuran kadın yaralanırken elindeki plastik kovalar da yere saçıldı.

OTOBÜSÜN ÖNÜNDEN GEÇEN KADIN TAKSİYE ÇARPTI

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün durağa gelmesinin ardından kadın iniyor. Otobüsün geçmesini beklemeden önünden geçen kadın yolun karşısına geçmek istiyor. O sırada caddede seyreden taksicinin önüne kadın çıkıyor. Sürücü kadını o anda fark ederek direksiyonu kırıyor ancak kadın taksiye çarpıyor. Kadın ardından yere savruluyor. Kazayı gören vatandaşlar ise koşarak kadının başına gidiyor. Kaza nedeniyle vatandaşlar ise panik yaşıyor.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadın, ameliyata alındı. Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri sürücü Akyol’u ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Ekipler yaptığı incelemeler sonucunda yaya Dondoğlu’yu ’Diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek’ suçundan kusurlu buldu.

"TAKSİ KENARA KAÇTI AMA KENDİNİ KURTARAMADI”

Kazayı gören esnaf Cafer Hendek, "Elinde plastik kaplar vardı. Kadın yere düşünce kaplar dağıldı. Kadın kafasından darbe almış, 15-20 dakika sonra ambulans geldi. Büyük bir ihtimal kadında hata vardı, çünkü dalgın bir şekilde yürüyordu. Taksi kenara kaçtı ama kendini kurtaramadı. Kadını hastaneye götürdüler sonra polis ekipleri geldi, ifade aldılar" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur