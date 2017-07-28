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Otobüsün buzdolabından uyuşturucu çıktı

Kocaeli'nde polis ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda eroin ele geçirildi. Bir otobüsün içinde bulunan buzdolabının içerisine gizlenmiş eroin zulası ekipleri bile şaşkına çevirdi.

Otobüsün buzdolabından uyuşturucu çıktı

28 Temmuz 2017 11:38

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kocaeli’de yapılan 3 ayrı operasyonda toplam 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi. TEM otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında, bir otobüsün arka kapısı yanında bulunan su dolabının içerisine gizlenmiş 6 paket halinde toplam ağırlığı 3 kilo eroin elde geçirildi. Konuyla ilgili otobüs şoförü ve muavin gözaltına alındı. 

Bir başka operasyonda ise kamyon ile uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarını alan ekipler, kamyonun çekyat olarak tabir edilen yatağın taban kısmında bulunan süngerin altına gizlenmiş 21 paket halinde 23 kilo eroin ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 

Diğer bir operasyonda ise Kocaeli üzerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratını alan polis ekipleri TEM otoyolu üzerinde durdurduğu bir araçta arama yaptı. Narkotik detektör köpeği vasıtasıyla yapılan aramada, aracın ön motor kaputunun boşluklarına gizlenmiş 15 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.
6 şahıs “uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili polis ekiplerinin çalışmasının devam edeceği bildirildi.  

Uğur Konuk

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