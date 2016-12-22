Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs duraklarında geçtiğimiz salı meydana gelen olayda, anne Fatma Ermiş 6 yaşındaki kızı Serap Seher Ermiş’i durak dışı yolcu indiren İETT otobüsüne bindirmişti. Diğer yolcuları almadan kapsı açık olarak harekete geçen otobüsteki küçük kız, annesi otobüse binemeyince panikleyip kapısı açık olan otobüsten aşağıya düşmüştü. Olayın ardından bacağı otobüsün lastiğinin altına kalan küçük kız ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı geçmesinin ardından minik Serap, sağlığına kavuşmayı bekliyor. Hastanede konuşan Serap Seher Ermiş, “Annem burada yok dedim. Otobüs hareket etti. Şoföre beni indir dedim ama inme dedi. Otobüsün kapısı açıktı, düştüm. Ayağım tekerleğin altına geldi. Korktum, bacağım da yaralandı’’ dedi.

“Kasap değil şoför alın”

İBB’ye sert tepki gösteren baba Muhtat Ermiş ise ‘’Otobüs şoförünün hatası yüzünden oluyor, durağa 20 metre kala kapıları açıyor. İnsanları alıyor. Az ilerledikten sonra trafiği tıkıyor. Millet kornaya basıyor yürü diye. İnsanların yarısı inmiş yarısı inecek. Ondan sonra yürüyor. Araba tam hızlandıktan sonra çocuğum aşağı düşüyor. Durağa girmeden kapılar açık öyle gidiyor. Çocuğum aşağı düşüyor. Bu olay oluyor. Sonrasında hastanedeyiz. Çocuğum bir ameliyat geçirdi. Tekrar 3-4 tane ameliyatı var. Uzun bir süreç bizi bekliyor. Hata şoförde. Hatası; yürüyorsun kapını kapatmıyorsun. Durağa gireceksin kapını niye kapatmıyorsun. Durakla senin aranda 20 metre var. Niye alıyorsun ya da neden almıyorsun. İnsanların canını yakıyorsun. Benim çocuğum değil başka birinin çocuğu da olabilirdi. Yaşlı biri olabilirdi. Allah muhafaza daha kötü bir şey olabilirdi. Biz çocuklarımızı öldürtmek için mi büyütüyoruz. Dava edeceğiz. Bütün her şey hazırlandı. Polis ifadeyi aldı. Biz davaya hazırlanıyoruz. İETT’ye bağlı şoför, belediyeden hiç kimse gelmedi. Onlara diyeceğim şu, “Mahkemede görüşeceğiz” Şoförün vicdanı yok. Siz kasap almayın şoför alın” diye konuştu.

Doğan Can Cesur