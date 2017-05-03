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Otobüsün kamyonete çarpma anı böyle görüntülendi

Balıkesir'de belediye otobüsü ile kamyonetin çarpışma anı otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otobüsün kamyonete çarpma anı böyle görüntülendi

03 Mayıs 2017 10:09
Otobüsün kamyonete çarpma anı böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Balıkesir'de Plevne Mahallesi seferini yapan 10 FU 402 plakalı belediye otobüsü, Eser caddesi üzerinde bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonet otobüsün içindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Ayrıca kayıtlarda otobüs içindeki yolcuların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.

Yaklaşık 8-9 yolcu ve bir bebeğin de aralarında bulunduğu belediye otobüsünde kimsenin burnu bile kanamazken, yolcular kaza sonrası hızlıca otobüsten indi. Kazanın şiddetiyle devrilen kamyonet park halindeki başka bir araca da çarparken, kazayı gören vatandaşlar ise durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. 

Kazada kamyonet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Etiketler: kamyonet, otobüs


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