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Otobüsün mazot deposundan kaçak sigara çıktı

Aksaray’da jandarma ekipleri, arama yaptıkları yolcu otobüsünün mazot deposunda ve üst bagajına özel yapılmış bölmelerde 3 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Otobüsün mazot deposundan kaçak sigara çıktı

30 Ocak 2017 09:51
Otobüsün mazot deposundan kaçak sigara çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinden şehirlerarası yolcu otobüsüyle İstanbul’a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray girişinde beklemeye başladı. Plakası önceden belirlenen Mersin plakalı yolcu otobüsünün Aksaray’a giriş yapması üzerine jandarma ekipleri şehre yakın bir noktaya kadar otobüsü takip etti. Yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde yolcu dolu otobüsü durdurdu. Otobüsün içinde ve bagajlarında arama yapan jandarma ekipleri, üst bagajın altına ve mazot tankına yapılmış özel zula bölmede toplam 3 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili sigaraların sahibi olduğunu belirlenen otobüs sürücüsü Serhat Z. (40) gözaltına alındı. Otobüsteki yolcular bir başka otobüsle yollarına gönderildi. Jandarma ekipleri sigaraları gizli bölmelerden tek tek çıkarırken, otobüs trafikten men edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

Yasin Can
 

Etiketler: aksaray


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