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Otobüsün seyir halindeyken ikiye bölünmesi kameralara saniye saniye yansıdı

Otobüsün seyir halindeyken ikiye bölünmesi kameralara saniye saniye yansıdı
Otobüsün seyir halindeyken ikiye bölünmesi kameralara saniye saniye yansıdı

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesinde, Akçaabat yönünden Yomra istikametine giden belediyeye ait körüklü otobüsün ortadan ikiye bölünerek yaptığı kaza anı yol kenarındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otobüsün seyir halindeyken ikiye bölünmesi böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yalıncak Mahallesi petrol dolum tesisleri önünde Müfit U.'nun kullandığı 61 VV 265 plakalı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait körüklü otobüs seyir helindeyken körüğün tutan aparatın kırılması sonucu ikiye bölündü. Bölünmenin etkisiyle yaklaşık 20-25 metre sürüklenen otobüs yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. İkiye bölünen otobüsten yolcuların çıkış anı ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı 3 yolcunun durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otobüsün 2000 model olduğu ve 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındığı kaydedildi. Otobüsün bugüne kadar bu tarz bir arızasının olmadığı kaydedildi.  

Ozan Köse - Bekir Koca - Anıl Keskin
 

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