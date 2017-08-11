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Otobüsün tavanına gizlenen 5 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada otobüsün tavan kısmına gizlenen 5 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Otobüsün tavanına gizlenen 5 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi

11 Ağustos 2017 16:24

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Ağrı’dan İstanbul’a gümrük kaçağı sigara götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli araç durdurularak yapılan aramada, tütün tespit köpeği Hazır’ın tepki verdiği otobüsün tavan kısmına gizlenmiş vaziyette 5 bin 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheliler adli makamlara sevk edilerek haklarında 70 bin TL idari para cezası uygulandı. Kaçakçılık olayına karışan araca da el konuldu. 

Ahmet Akbuğa


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