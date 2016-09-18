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Otogarda dönüş çilesi bitmiyor

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul dışına çıkan vatandaşların geri dönüş çilesi devam ediyor. Otogara girmek için saatlerce otobüslerde beklemek istemeyen vatandaşların kilometrelerce yolu yürümesi ve uzun otobüs kuyruğu havadan görüntülendi.

Otogarda dönüş çilesi bitmiyor

18 Eylül 2016 11:11
Otogarda dönüş çilesi bitmiyor - Tıkla İzle

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkan vatandaşlar tatilin son gününde İstanbul’a dönüşe geçti. Okulların açılması ve resmi tatilin sona ermesi ile İstanbul’a dönen vatandaşlar Büyük İstanbul Otogarı girişinde uzun otobüs kuyrukları oluşmasına sebep oldu. Birçok otobüs peronlarına ulaşabilmek için uzun süre otogar girişinde beklemek zorunda kaldı. Otobüs kuyrukları sebebiyle uzun süre otobüslerde beklemek istemeyen vatandaşların kilometrelerce yolu yürümesi havadan drone ile görüntülendi. Otogar girişinde oluşan uzun kuyruk sebebiyle uzun süre otobüslerde beklemek zorunda kalan kimi vatandaşlar valizlerini alarak yollarına yaya olarak devam ederken kimileri de ticari taksilere yöneldi.

Ahmet Faruk Sarıkoç


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