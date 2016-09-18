Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatili fırsat bilerek şehir dışına çıkan vatandaşlar tatilin son gününde İstanbul’a dönüşe geçti. Okulların açılması ve resmi tatilin sona ermesi ile İstanbul’a dönen vatandaşlar Büyük İstanbul Otogarı girişinde uzun otobüs kuyrukları oluşmasına sebep oldu. Birçok otobüs peronlarına ulaşabilmek için uzun süre otogar girişinde beklemek zorunda kaldı. Otobüs kuyrukları sebebiyle uzun süre otobüslerde beklemek istemeyen vatandaşların kilometrelerce yolu yürümesi havadan drone ile görüntülendi. Otogar girişinde oluşan uzun kuyruk sebebiyle uzun süre otobüslerde beklemek zorunda kalan kimi vatandaşlar valizlerini alarak yollarına yaya olarak devam ederken kimileri de ticari taksilere yöneldi.

Ahmet Faruk Sarıkoç