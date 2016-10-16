Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda özel bir firmaya ait 16 SGY 75 plakalı otobüs, 146 numaralı perona yanaşmak üzere hareketlendi. Bu sırada otobüs şoförü aniden hızlanan otobüsün hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki aynı firmaya ait 3 servis aracına çarptı. Kazada 2 servis arasında sıkışan servis şoförü Erdal Akkaya yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, servis şoförü Erdal Akkaya'nın cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarıldı. Kazayı duyan Erdal Akkaya'nın çocukları otogarda gözyaşlarına boğulurken, yapılan incelemenin ardından cenaze, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Altunışık