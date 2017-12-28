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Otogarda kaçak telefon ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda yurda kaçak yollarla getirilen 111 adet cep telefonu ele geçirildi.

Otogarda kaçak telefon ele geçirildi

28 Aralık 2017 20:04

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, bugün Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde emanet bölümünden koliyle çıkan bir şahıstan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları arama sonucunda 100 adet kaçak olduğu değerlendirilen cep telefonu bulundu. Şüphelinin kentte faaliyet gösteren bir telefon bayisi sahibinin olduğu tespit edilmesi üzerine iş yerinde de yapılan aramada 11 adet kaçak telefon bulundu. Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Uğur Yiğit
 

 

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