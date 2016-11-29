Alınan bilgiye göre, Mahmudiye ilçesinde bulunan otogarda iki gencin rahatsızlandığını gören çevre esnafı durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonrasında iki gencin uyuşturucu madde kullanmaları sonucunda komaya girdiklerini tespit ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri tamamlanan şüphelilerden H.E.T., ifadesinden, uyuşturucu maddeyi diğer komaya giren S.K.’in temin ettiğini ileri sürdü. Polis ekipleri 2 şüpheliyi ‘uyuşturucu madde kullanmak için temek etmek’ suçundan adliyeye sevk etti. Mahkeme karşısına çıkan H.E.T. ile S.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.