9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek şehir dışına çıkan vatandaşlar İstanbul'a dönmeye başladı. Tatilcilerin dönüşe geçmesi ile Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı girişinde kilometrelerce oluşan otobüs kuyruklarının yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi. Bir çok otobüs, peronlarına girebilmek için uzun süre otogar girişinde beklemek zorunda kaldı.

Otogar girişinde biriken otobüslerin oluşturduğu yoğunluk yüzünden trafikte beklemek zorunda kalan vatandaşlar eşyalarını alarak yollarına yaya olarak devam etmeyi tercih etti.

Ahmet Faruk Sarıkoç