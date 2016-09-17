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Otogar'daki dönüş çilesi havadan görüntülendi

Kurban Bayramı sebebiyle 9 günlük tatili İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş çilesi başladı. Tatilcilerin geri dönüşleri ile birlikte Büyük İstanbul Otogarı girişinde kilometrelerce oluşan otobüs yoğunluğu havadan görüntülendi.

Otogardaki dönüş çilesi havadan görüntülendi

17 Eylül 2016 11:17
Otogar'daki dönüş çilesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek şehir dışına çıkan vatandaşlar İstanbul'a dönmeye başladı. Tatilcilerin dönüşe geçmesi ile Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı girişinde kilometrelerce oluşan otobüs kuyruklarının yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi. Bir çok otobüs, peronlarına girebilmek için uzun süre otogar girişinde beklemek zorunda kaldı.

Otogar girişinde biriken otobüslerin oluşturduğu yoğunluk yüzünden trafikte beklemek zorunda kalan vatandaşlar eşyalarını alarak yollarına yaya olarak devam etmeyi tercih etti.  

Ahmet Faruk Sarıkoç

Etiketler: kurban


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