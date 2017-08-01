Otogaza 20 kuruşluk zam bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

PÜİS açıklamasında "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında ortalama 20 kuruş artış beklenmektedir" denildi. Beklenen zammın gerçekleşmesi halinde otogazın litre fiyatı İstanbul’da ortalama 2,74 liradan 2,94 liraya, Ankara ve İzmir’de 2,69 liradan 2,89 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.