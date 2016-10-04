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Otokar 20 bininci ‘Sultan’ otobüsünü üretti

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi tarafından 2002 yılında üretimine başlanan Türkiye’nin en çok ihraç edilen ‘Sultan’ otobüsünün 20 binincisini banttan indirildi.


04 Ekim 2016 14:58

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2002 yılında üretimine başladığı ‘Sultan’ otobüsünün 20 binincisini çalışanlarının da katıldığı törenle üretim bandından çıkardı. Türkiye’nin en çok ihraç edilen küçük otobüsü konumunda olan ‘Sultan’, başta Avrupa olmak üzere tüm civar ülkelerde ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor.

Sakarya üretim tesislerinde, 20 bininci otobüsün üretimi nedeniyle Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Genel Müdür Yardımcıları ve Sultan'ın üretiminde görev alan çalışanların katılımlarıyla bir tören düzenlendi.
Törende konuşma yapan Genel Müdür Serdar Görgüç, “2000'li yılların başında devreye aldığımız Sultan ürünü pazara verildiğinden 1 yıl sonra pazar ikincisi oldu. Sultan giderek Türkiye'nin yaygın, bilinen bir ürünü oldu. Sultan son 7 yıldır Türkiye'n en tercih edilen küçük otobüsü. Bu yıl pazardaki kötü gelişmelere rağmen yılın ilk 8 ayında Türkiye'de satılan her 4 otobüsten 1'i Otokar markası oldu. Biz Sultan'ı devreye aldıktan sonra, başarısı Türkiye'yle sınırlı kalmasın dedik ve ihracata başladık. Bugün Sultan başta Avrupa olmak üzere tüm civar ülkelerde Kuzey Afrika'da yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye'nin en çok ihraç edilen küçük otobüsü. 40'a yakın ülkede hizmet veriyor ve her gün yine binlerce kişiyi taşıyor” dedi.
Tören, üretim bandından çıkarılan 20 bininci ‘Sultan’ otobüsü ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. 

Bilal Bilir

Etiketler: 20 bininci ‘Sultan’ otobüsü, Otokar


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