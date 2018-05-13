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Otokros yarışları nefes kesti

Bursa Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Otokros yarışları İznik Gölü sahilindeki bin 150 metrelik parkurda yapıldı. 4 kategoride 24 yarışçının katıldığı Otokros yarışlarının startını Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz verdi.

Otokros yarışları nefes kesti

13 Mayıs 2018 22:15

Yarışlar, İznik Gölü sahilindeki ralli pistinde yapıldı. Cumartesi günü sıralama ve antrenman turları ile başlayan Otokros yarışları Bursa Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edildi.
Otokros yarışlarının ilk gününde Göl Ralli pistinde sıralama ve antrenman turları yapıldı. Pazar günü ise 4 kategoride 24 yarışçının katıldığı Otokros yarışları yapıldı. Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz startını verdiği yarışlarda pilotlar Göl Ralli pistinde nefes kesen yarışlarını gerçekleştirdi.

Finale kalanlar Ralli Kros yarışlarına katılacak


1. 2. ve 3. yarışların yapıldığı Otokros yarışları 1150 metrelik göl ralli pistinde yapıldı. Kategorisinde pistte en iyi zamanı yapan pilotlar, yıl sonunda düzenlenecek olan Ralli Kros yarışlarına katılma hakkı elde edecek.
Otokros yarışlarını Orhangazi ve bölgeden gelen çok sayıda yarış sever ilgi ile izledi. Nefes kesen yarışlarda bazı yarışmacılar ise yarışmayı tamamlayamadı. Yarışmadaki otomobiller çekici yardımı ile pistten çekildi.
Otokros yarışları pazar günü akşam saatlerine kadar sürerken, 3 yarışta 4’er ayrı kategoride dereceye girenler de belirlenmiş oldu.  

 

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