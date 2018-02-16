Otolojide Kış Toplantısı Ankara'da gerçekleşti

'İşitme cihazlarına KBB Hekimlerinin bakış açısı' konulu Otolojide Kış Toplantısı bu yıl Oticon Medical ve İdis İşitme Cihazları sponsorluğunda Ankara Bayındır Hastanesi'nde gerçekleşti. Çok sayıda KBB hekimi ve Odyoloji akademisyeninin katıldığı toplantının açılış konuşmalarını Ses ve İdis İşitme Cihazları San ve Tic. A.Ş Genel Müdürü Yelten Yıldız Durmaz, Doç. Dr. Orhan Yılmaz ve Prof. Dr. Nuri Özgirgin yaptı. Toplantıda genel olarak pediatrik işitme cihazları, FM sistemleri, tinnitus (kulak çınlaması) rahatsızlığında işitme cihazlarının faydaları konuşuldu.

Ayrıca toplantı süresince cros cihaz ve çift cihaz kullanımının işitme kayıplı bireyler üzerindeki olumlu etkilerine de yer verildi.

İşitme kayıplı bireylerin hangi durumlarda işitme cihazına ya da koklear implanta yönlendirilmesi gerektiğinin ele alındığı toplantı cihaz uygulamalarında sıkça karşılanan sorunlar ile ilgili Oticon Medical Satış Müdür'ü Yaşam Yıldırım Başkurt'un kapanış konuşması ile son buldu.