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Otomatik kepenkler hırsızlara davetiye çıkarıyor

Şık ve gösterişli olan motorlu otomatik kepenk sistemleri hırsızlar tarafından kolaylıkla açılabiliyor. Bir çok kepenkte kullanılan ucuz kilit sistemi ile üretici hatası olarak nitelendirilen manuel açma yöntemi hırsızlara davetiye çıkarıyor.

Otomatik kepenkler hırsızlara davetiye çıkarıyor

14 Şubat 2017 09:26

Balıkesir'de güvenlik geçiş sistemleri sektöründe çalışan Nail Akkeçi, motorlu otomatik kepenk sistemleri alan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Milyarlarca liralık yatırımları olan iş yerlerinin çok basit bir şekilde soyulabileceğini söyleyen Akkeçi, otomatik kepenk sistemleri satın alırken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

'Hırsızlar da bu kepekleri kolaylıkla aıyor'

Günümüzde kullanım kolaylığı ve konfor sağladığı için revaçta olmaya başlayan otomatik kepenk sistemlerinin, ısı ve sıcaklık tedbirlerini de beraberinde getirdiğini söyleyen Akkeçi, "Bu konforla beraber hırsızlıkların da arttığını görmekteyiz. Bunun için kepenkler imal edilirken piyasa koşulları içerisinde vatandaşlar emniyet faktörünün farkında olmadan ucuzunu tercih ediyorlar. Kilit sistemleri kullanılmayan kepenkleri taktırıyorlar. Hırsızlar da bu kepekleri kolaylıkla açma imkanına sahip oluyor" dedi.

'250-300 TL daha fazla verip...'

Bir çok iş yeri sahibinin bu sistemi hırsızlara karşı güvenli olduğu için aldığını belirten Nail Akkeçi, "Güven ve konfor açısından alıyorlar fakat ne yazık ki ucuzunu da aldıklarında kilit sistemi yerine basit birer çelik kancalardan oluşmuş kilit sistemine sahip kepenklerden takıyorlar. Hırsızlar bu kepenklerin altına levyeyi sokarak 1 metre ya da 2 metreye kadar kaldırabiliyorlar. 250-300 TL daha fazla verip askı kilit sistemi olan kepenklerden almaları gerekir. Bu sistem olduğunda hırsızların kepenkleri kaldırmaları tamamen zorlaşıyor. 10-15 cm kadar kaldırabilirler ya da kepengi kırmaları gerekiyor. Hırsızlar da kırmayı tercih etmez" dedi.

Bir çok iş yerinin emniyeti ön planda tutarak kepenk seçimi yapması gerektiğini vurgulayan Akkeçi, "Kepenk alırken motor seçimini de iyi değerlendirmeliler. Uzak Doğu'dan getirilmiş motorlar mevcut. CE belgesi olan motorlu kepenklerden tercih etmeliler. Kepenk alırken askı kilit sistemini muhakkak arasınlar" şeklinde konuştu.

Kilit sisteminin yanı sıra elektrik ile çalışan otomatik kepenk sistemlerinde üretim hatası olduğunu da söyleyen Akkeçi, "Elektrikler kesilince hırsızlara yeni bir yol daha çıkıyor. Elektrik kesintilerinde kepenki açabildiğimiz bir sistem var. Kanca ile açılabiliyor. Bu kancanın takılacağı yerin gizlenmesi lazım. Üreticilerin yaptığı bir hata bu. Hırsızlar kancanın takılacağı yeri kolaylıkla görebilir ve kancayı takarak basit bir şekilde kepenki açabilir" şeklinde konuştu.

Taşkın Sarıca


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