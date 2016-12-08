Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Ankara istikametine giden İbrahim Kiren (32) idaresindeki 06 DG 2222 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Önce aydınlatma direğine çarpan araç ardından 20 metreden dereye uçtu.

Olayın ardından UMKE, AFAD ve 112 ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarma ve trafik polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kazada araçtan yaralı kurtulan Özcan Korkut isimli maden işçisi ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan maden işçisi İbrahim Kiren için UMKE ve 112 ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık bir saat boyunca kalp masajı yapılan Kiren; sedyeye konularak vinçle yola çıkartıldı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kiren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEÜ Hastanesi’nde tedavi altına alınan Özcan Korkut’un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayı haber alan Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve yönetimi olay yerine geldi. GMİS Yönetim Kurulu da hastaneye gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kiren ve Korkut'un TTK Kozlu Müessesinde çalıştıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ömer Tekcan - Sertaç Özdemir