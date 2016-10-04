Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 10.30 sıralarında Kokaksu-Kardeşler köyü mevkisinde meydana geldi. 53 yaşındaki Erol Uzun ve 50 yaşındaki eşi Gülşen Uzun 67 LF 630 plakalı araçla seyir halindeyken Kokaksu mevkisine geldiğinde araç kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Ters dönen otomobil dere yatağında durabildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ile 112 ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı ve ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerine gelerek kazayla ilgili tutanak tuttu.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir