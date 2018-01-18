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Otomobil 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, içerisindeki iki kişi de yaralandı.

Otomobil 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

18 Ocak 2018 14:58

Edinilen bilgiye göre, Şenpazar-Cide karayolunun Dağlıbaşı Mevkiinde Orman İşletme Deposu yakınında Mustafa A. yönetimindeki 37 FE 537 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kaza sonrası araç hurdaya dönerken, araç sürücüsü Mustafa A. ile yolcu olarak bulunan N.A. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar, Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Mehmet Salman

Etiketler: kastamonu, kaza

 

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