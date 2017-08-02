Diğer
Kategoriler

Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu:1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 metrelik duvardan mesire alanına uçtu, kazada bir kişi yaralandı.

Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu:1 yaralı

02 Ağustos 2017 07:14

Edinilen bilgilere göre İzmit İlçesi 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta meydana gelen olayda, Aytekin Yıldız (42) idaresindeki 77 DR 202 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 metrelik duvardan mesire alanına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan sürücü Yıldız, olayın etkisi ile şoka girdi . Şoka giren sürücü sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırılırken , polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Uğur Konuk - Gürcan Yılmaz 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!