Otomobil 5 metrelik duvardan uçtu:1 yaralı

Edinilen bilgilere göre İzmit İlçesi 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta meydana gelen olayda, Aytekin Yıldız (42) idaresindeki 77 DR 202 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 metrelik duvardan mesire alanına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan sürücü Yıldız, olayın etkisi ile şoka girdi . Şoka giren sürücü sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırılırken , polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Uğur Konuk - Gürcan Yılmaz



