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Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan genç kız ise yaralandı.

Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

17 Eylül 2016 10:16

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı Adana Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Özdemir (34) yönetimindeki 01 CBM 72 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra yola savruldu.

Kazada, sürücü Özdemir hayatını kaybederken, yaralı Nisa Çaykuşu (20) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Adana Numune ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemede hiç fren izine rastlanmadı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: adana, trafik kazası


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