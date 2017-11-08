Otomobil akaryakıt tankeri ile çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan-Feke karayolu Sırelif mevkiinde meydana geldi. Halil Özaydın yönetimindeki 38 YE 693 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Şadi Kellecigil idaresindeki akaryakıt yüklü 06 DZ 2613 plakalı tanker, 06 FN 3709 plakalı çekici tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Cankur ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsü Halil Özaydın’ı sıkıştığı yerden kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık 30 dakikalık uğraşın ardından yaralı sürücü otomobilden çıkarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Kaza sonrası Kozan Feke karayolu 45 dakika trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların çekici marifeti ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Emre Bozdemir

