Kaza, Etiler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Erkuş idaresindeki 07 GBT 95 plakalı otomobil, Meydan Kavşağı istikametinden Adnan Menderes Bulvarı istikametine seyir ederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı. Orta refüje çarpan otomobil durduktan sonra bir anda yanmaya başladı. Yanmaya başlayan otomobilden sürücü Erkuş, kendi imkanları ile kurtulmayı başardı. Aracı yangın tüpleri ile söndürmek isteyen vatandaşlar ise aracın LPG’li olma ihtimaline karşı yanan araca yanaşamadı.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması esnasında polis ekipleri, otomobilin patlama ihtimaline karşılık yolu trafiğe kapattı. Yangın itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü. Çevrede esnaf olan Nihat Genç ise kazayı şöyle anlattı: “Bir baktık araba alt tarafından yanmaya başladı. Orta refüje vurduğunun sesini duyduk. Zaten sesi duyduktan sonra alev aldı. Ondan sonra da bu hale geldi araç.” dedi.

Öte yandan, birçok vatandaş tehlikeye aldırmadan yanlarında bulunan cep telefonları ile yanma anını kaydetti. Otomobil çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

Ertuğrul Gün

