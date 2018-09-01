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Otomobil alev alev yandı !

Düzce'nin Yığılca karayolunda seyir halinde bulunan otomobil bir anda motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Araçta bulunan 4 kişi kendini dışarı atarak canlarını kurtardı.

Otomobil alev alev yandı !

01 Eylül 2018 15:35
Otomobil alev alev yandı ! - Tıkla İzle

Yangın Düzce Yığılca Karayolu İğneler köyü mevkinde meydana geldi. Tamer K. idaresindeki 81 BF 684 plakalı araç şehir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce aracı sağ tarafa çekerek çocukları ile dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araçtan geriye ise sadece hurda yığını kaldı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken araç çekici yardımı yoldan kaldırıldı.

Ali Yıldız
 

 

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