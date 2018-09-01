Otomobil alev alev yandı !

Yangın Düzce Yığılca Karayolu İğneler köyü mevkinde meydana geldi. Tamer K. idaresindeki 81 BF 684 plakalı araç şehir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce aracı sağ tarafa çekerek çocukları ile dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araçtan geriye ise sadece hurda yığını kaldı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken araç çekici yardımı yoldan kaldırıldı.

Ali Yıldız

