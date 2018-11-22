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Otomobil altında kalan köpeği sokak köpeklerinin kurtardığı anlar kamerada

Otomobil altında kalan köpeği sokak köpeklerinin kurtardığı anlar kamerada
Otomobil altında kalan köpeği sokak köpeklerinin kurtardığı anlar kamerada

İstanbul'da otopark girişinde yatan köpeği bir otomobil ezdi. Köpeği ezen araç bir müddet köpek üzerinde dururken aynı yerde bulunan köpeğin arkadaşları biran olsun başından ayrılmadı. Talihsiz köpeğin arkadaşları tarafından kurtarıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobil altında kalan köpeği sokak köpeklerinin kurtardığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerse Eyüpsultan Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevrede bulunan esnaf ve hayvan severler tarafından beslenen 'Kara' isimli köpek kapalı bir otoparkın girişinde yatıyordu. Otoparka girmek isteyen bir araç yatan köpeğin üzerine doğru geldi. Yatan köpeği ezen araç bir müddet köpeğin üzerinde durdu. Araç altında kalan köpeği gören çevredeki köpekler de havlayarak adeta yardım istedi. Köpek araç altından çıkarılana kadar diğer köpekler başının ucundan ayrılmadı. O anlar ise bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan SOHAYKO Derneği Başkanı E. Yasin Yılmaz, "Köpek kazadan sonra 4 gün boyunca ortalıkta görünmedi. Bulunduğunda tedavi altına alınıp ameliyat edildi. Köpeği ezen kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Sorumluluk sahibi olmayan kişilerin verdiği bu zararlar hayvan severlerin cebinden çıkıyor. Bu tür olaylar yüzünden yüzlerce kedi ve köpek telef oluyor ya da sakat kalıyor" dedi.  

İsmail Bulut
 

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