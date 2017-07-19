Otomobil apartman boşluğuna uçtu

Kaza saat 00.00 sıralarında Tuzlugöl Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 58 BF 631 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ufuk Evler Apartmanı'nın boşluğuna uçtu. Kazayı görenlerin ihbar edilmesinin ardından 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi ile İzzet Kaplan kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı. Otomobilin arka koltuğunda bulunan Döndü Kaplan ise araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarmak için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından Döndü Kaplan araç içerisinden çıkarıldı. Yaralı İzzet ve eşi Döndü Kaplan Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Döndü Kaplan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Yiğit